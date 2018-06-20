"Матч ТВ" потерял права на трансляцию игр АПЛ

Эксклюзивные права сроком на три года выкупил Rambler.

"Матч ТВ" потерял права на трансляцию игр Английской премьер-лиги. Эксклюзивные права на показ выкупил Rambler Group, сообщает "Ъ" со ссылкой на источник на рынке спортивных медия.

Уже сейчас известно, что трансляция будет производится по подписке на видеосервисе Okko. Сделка заключена на три года и начнет действовать с этого сезона. Гендиректор Оkko Иван Гродецкий заявил, что трансляций за пределами платформы на планируется.

В сезоне АПЛ запланировано 380 матчей, которые не будут транслироваться за пределами Okko. Специально для зрителей Okko создаст спортивную редакцию. Помимо игр на видеосервисе будут вестись информационные и развлекательные передачи.

Видео: АПЛ