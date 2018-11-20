Украинский футболист Ракицкий посетил первую тренировку в "Зените"

Петербургская команда находится на сборах в Испании.

Петербургский ФК "Зенит" прилетел в Испанию второй предсезонный сбор. Там же прошла первая тренировка, на которой присутствовал новичок – украинский защитник Ярослав Ракицкий. Об этом сообщает в официальной группе "Зенит".

Ракицкий прошел через традиционный для "Зенита" тоннель и только после этого начал тренироваться со всеми в общей группе. В конце занятий Ракицкий принял участие в двусторонней игре на пол поля.

В Испании "Зениту" предстоит сыграть три контрольных матча (с командой "Эльче", "Дюделанж", "Сарпсборг"). А уже 12 февраля команда выйдет на футбольное поле Стамбула.

Фото: ФК "Зенит"/ ВК