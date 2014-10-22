Защитник "Зенита" Ракицкий может покинуть команду в январе

Для футболиста в приоритете петербургская команда, однако если предложение не поступит, то он выберет лучшее от других клубов.

Стало известно, что защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий еще не получил предложение по новому контракту. Об этом, 17 декабря, рассказал агент футболиста Максим Дудченко.

По словам Дудченко, еще не состоялся разговор по контракту. Для футболиста в приоритете петербургская команда, однако если предложение не поступит, то он выберет лучшее от других клубов.

Напомним, что Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года.

Ранее Piter.tv писал, что игроки петербургского "Зенита" ушли в отпуск до 13 января. Планируется, что 13 января команда отправится в Дубай на зимние сборы.

Фото: Piter.tv