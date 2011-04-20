Игроки петербургского "Зенита" ушли в отпуск до 13 января

Планируется, что 13 января команда отправится в Дубай на зимние сборы.

После матча с "Динамо", который состоялся 12 декабря в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги, футболисты петербургского "Зенита" ушли в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Планируется, что 13 января следующего года команда отправится в Дубай на первые зимние "Газпром" – тренировочные сборы. Футболисты будут тренироваться в ОАЭ до 25 января и проведут серию товарищеских матчей. Соперники и точные даты будут известны позже.

Тем временем стал известен соперник петербургского клуба в стыковых матчах Лиги Европы. Им стал испанский "Бетис". Накануне в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Всего в жеребьевке приняли участие 16 команд. Рассказываем о всех парах стыковых матчей.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов