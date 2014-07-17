Стало известно, кто из "Зенита" будет играть в заключительном матче года

Игра состоится сегодня, 12 декабря, в 14 часов.

Названы фамилии игроков "Зенита", которые выйдут на поле сегодня, 12 декабря, против "Динамо" в 18-м туре чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В матче примут участие Кержаков, Сантос, Ловрен, Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо и Мостовой. Не сможет проявить себя в игре Ракицкий: он получил слишком много карточек.

Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в столице. Игра начнется в 14:00 по московскому времени. За матчем будет следить судья Сергей Карасев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Семак прокомментировал итоги матча "Зенита" против "Челси".

Фото: Piter.tv