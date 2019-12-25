Олег Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ

Он возглавляет московский "Спартак" с апреля 2019 года.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) опубликовала на официальном сайте турнира итоги анонимного голосования среди хоккеистов, в котором они выбрали самого любимого тренера. В опросе приняли участие около 200 игроков из всех клубов, принимавших участие в минувшем чемпионате.

Победителем голосования стал главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок. За него проголосовало более 20% хоккеистов. В топ-5 также вошли Игорь Никитин, Дэвид Немировски, Александр Андриевский и Владимир Крикунов. За каждого из них отдали около 5% голосов.

Олег Знарок возглавляет "Спартак" с апреля 2019 года. Красно-белые по итогам минувшего сезона КХЛ пробились в плей-офф и уступили в первом раунде московскому "Динамо".

Напомним, с июня 2016-го по апрель 2018-го Знарок возглавлял петербургский СКА. Под его руководством армейцы завоевали Кубок Гагарина по итогам сезона 2016/17.

Ранее главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги дебютного сезона во главе команды.

Фото: spartak.ru