Алексей Кудашов подвел итоги дебютного сезона во главе СКА

Он возглавил петербургских армейцев в июле 2019 года.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) подвел итоги дебютного сезона у руля команды. Он возглавил армейцев в июле 2019 года.

Остановка сезона и отсутствие хоккея - это очень грустно. Мы, тренеры, народ одержимый - не можем без игр и тренировок, наш режим работы выработался за много сезонов. СКА к плей-офф набрал хороший ход, не проигрывал с 21 января вплоть до остановки сезона (16 побед - прим.). Алексей Кудашов, главный тренер ХК СКА

Также Кудашов отметил, что команда "чувствовала в себе силы достичь главной цели", а именно - завоевать Кубок Гагарина.

Напомним, СКА по итогам минувшего сезона занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 93 очка в 62 матчах. Команда Алексея Кудашова должна была встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина из-за эпидемии коронавируса. 25 марта президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением о досрочном завершении сезона.

Ранее стало известно, что СКА продлил контракт с форвардом Миро Аалтоненом.

Фото: ska.ru