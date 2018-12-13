Знарок возглавил столичный клуб КХЛ

Контракт со специалистом рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.

Бывший главный тренер хоккейного клуба "СКА" и сборной России Олег Знарок подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщается на официальном сайте

Контракт со специалистом рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон. Свое назначение Знарок прокомментировал "как новый вызов".

За свою карьеру Олег Знарок руководил несколькими клубами КХЛ, включая петербургский "СКА" и московское "Динамо", с которыми взял три чемпионских титула. Со сборной России тренер выиграл золото Чемпионата мира и Зимних Олимпийских Игр, а также несколько раз занимал призовые места на мировых первенствах.

Видео: пресс-служба ХК "Спартак"