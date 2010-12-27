Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Скончался отец бывшего тренера СКА и сборной России
Сегодня, 13:22
0
Rybka123
126

Скончался отец бывшего тренера СКА и сборной России

0
 
 

Валерий Петрович Знарок умер на 79 году жизни.

Накануне, 30 августа, скончался Валерий Знарок ­– отец бывшего главного тренера ХК "СКА" и сборной России Олега Знарка и тренера системы сборных команд ФХР Игоря Знарка.  Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Валерий Петрович умер на 79 году жизни. Причины смерти не разглашаются.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования семьям Олега Знарка и Игоря Знарка, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Валерия Петровича.

официальный сайт ФХР

Валерий Знарок родился 16 марта 1939 года в Усть-Катаве. Выступал за "Урал" (Усть-Катав) и "Торпедо" (Миасс). В качестве тренера он работал в командах "Локомотив" (Челябинск), "Уралец" (Нижний Тагил), "Торпедо" (Миасс), "Зенит" (Челябинск), "Носта" (Новотроицк), "УралАЗ" (Миасс), ФК "Металлург" (Магнитогорск). 

Ранее на Piter.TV: Скончался сценарист "Городка" Александр Завелион

Фото: fhr.ru

Теги: валерий знарок , олег знарок , ска
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5