Скончался отец бывшего тренера СКА и сборной России

Валерий Петрович Знарок умер на 79 году жизни.

Накануне, 30 августа, скончался Валерий Знарок ­– отец бывшего главного тренера ХК "СКА" и сборной России Олега Знарка и тренера системы сборных команд ФХР Игоря Знарка. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Валерий Петрович умер на 79 году жизни. Причины смерти не разглашаются.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования семьям Олега Знарка и Игоря Знарка, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Валерия Петровича. официальный сайт ФХР

Валерий Знарок родился 16 марта 1939 года в Усть-Катаве. Выступал за "Урал" (Усть-Катав) и "Торпедо" (Миасс). В качестве тренера он работал в командах "Локомотив" (Челябинск), "Уралец" (Нижний Тагил), "Торпедо" (Миасс), "Зенит" (Челябинск), "Носта" (Новотроицк), "УралАЗ" (Миасс), ФК "Металлург" (Магнитогорск).

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Фото: fhr.ru