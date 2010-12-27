Скончался сценарист "Городка" Александр Завелион

На момент смерти автору было 58 лет.

В четверг, 30 августа, скончался сценаристов программы "Городок" Александр Завелион. Автор популярной юмористической передачи умер в возрасте 58 лет в Одессе. Об этом сообщили на официальной странице Всемирного клуба одесситов.

Причины смерти автора не оглашается. Церемония прощания пройдет 31 августа на территории Таировского кладбища в 11 часов.

Александр Завелион написал сценрарии к ряду выпусков программы "Городок" с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковыв. Помимо этого он основал команду КВН "Джентльмены ОГУ" и создател путеводитель "Юмористической карты Одессы".



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Фото: Всемирный клуб одесситов