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Скончался сценарист "Городка" Александр Завелион
Сегодня, 18:46
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Rybka123
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Скончался сценарист "Городка" Александр Завелион

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На момент смерти автору было 58 лет.

В четверг, 30 августа, скончался сценаристов программы "Городок" Александр Завелион. Автор популярной юмористической передачи умер в возрасте 58 лет в Одессе. Об этом сообщили на официальной странице Всемирного клуба одесситов.

Причины смерти автора не оглашается. Церемония прощания пройдет 31 августа на территории Таировского кладбища в 11 часов.

Александр Завелион написал сценрарии к ряду выпусков программы "Городок" с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковыв. Помимо этого он основал команду  КВН "Джентльмены ОГУ" и создател путеводитель "Юмористической карты Одессы".

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Фото: Всемирный клуб одесситов

Теги: александр завелион , городок
Категории: Лента новостей Новости СПб

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