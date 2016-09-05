Скончался Иосиф Кобзон

Известный советский и российский эстрадный певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон скончался на 81-году жизни.

Иосиф Давыдович Кобзон скончался на 81-ом году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС помощник супруги певца Нинель Кобзон.

Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем. Помощник супруги певцы Нинель Кобзон

Место и время прощания с певцом станет известно позднее.

В репертуаре певца более 3 тысяч песен, помимо концертной деятельности он был политическим и общественным деятелем, преподавал в Гнесинке. Также он избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму.

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