Почему умер Иосиф Кобзон, читайте в материале Piter.TV

В четверг, 30 августа, не стало народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Певцу было 80 лет. О причинах смерти Кобзона читайте в материале Piter.TV.

Последние дни Иосифа Кобзона

О том, что Иосиф Давыдович ушел из жизни, сообщили родственники певца. Они рассказали, что последний месяц жизни Кобзон находился в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Изначально врачам удалось стабилизировать состояние певца. Однако две недели спустя организм артиста стал резко сдавать. Во вторник, 28 августа, Кобзон впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня утром стало известно, что артист умер, так и не придя в сознание.

История болезни Иосифа Кобзона

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в июне 2002 года. Певцу сделали операцию, после которой у него начался сепсис. Певец впал в кому и пролежал в ней 15 дней.

Спустя три года (2005 год) артист перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли в клинике Германии. Хирургическое вмешательство привело к резкому ослаблению иммунитета, образованию тромба в легочных сосудах, пневмонии и воспалению ткани в почках.

В 2009 году немцы прооперировали Кобзона вторично. Коллеги певца были уверены, что он выкарабкается. Тогда Лариса Долина сказала, что "у него такая сила характера, такая сила воли и такая тяга к жизни, что он перехитрил все, он перехитрил смерть". Операция прошла успешно. Однако в октябре 2010 года Иосифу Давыдовичу опять становится плохо. Во время выступления на Всемирном форуме духовной культуры в Астане он дважды теряет сознание. По словам врачей, причиной обмороков стала анемия, которая была вызвана онкологической опухолью.

Причины смерти Иосифа Кобзона: почему умер Кобзон?

Иосиф Кобзон в течение 13 лет пытался победить рак предстательной железы. Болезнь то отступала, то возвращалась. Об очередной госпитализации стало известно в июле 2018 года. Новость о смерти артиста появилась 30 августа 2018 года.

Где похоронят Иосифа Кобзона?

Несколько лет назад Иосиф Кобзон купил себе место на Центральном Востряковском кладбище. Там его и похоронят между мамой и тещей.

Историческая справка

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в еврейской семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны Шойхет-Кобзон. С 1956 по 1959 год служил в армии. Там его пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После увольнения в запас учителем Иосифа по пению стал руководитель хора Днепропетровского дворца студентов Л. Терещенко.

Певческий голос Кобзона полностью сформировался к 1970-м годам. Тогда определилась исполнительская манера певца — сочетание техники бельканто с непринужденностью, вниманием к слову и поэтической интонации.

Звание народного артиста СССР Кобзон получил в 1987 году. У певца десятки медалей и орденов, среди которых медаль "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", "Орден Дружбы", орден "За заслуги перед Отечественном" I, II, III степени и другие награды.

При жизни певец активно занимался общественно-политической деятельностью, был трижды женат, имел сына, дочь и 10 внуков.

Фото: ВКонтакте / Иосиф Кобзон

Видео: YouTube / Советское телевидение, Пусть говорят