Макрон условился с Путиным и Трампом обмениваться данными по Карабаху

Глава Франции назвал действия Баку "не имеющими оправдания".

Эмманюэль Макрон условился с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обмениваться данными по Нагорному Карабаху. Об этом президент Франции заявил по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Мы договорились обмениваться всей информацией, которая у нас есть по этой ситуации, чтобы сделать из этого все необходимые выводы...Как участники Минской группы ОБСЕ мы действуем для возвращения ситуации в нормальное состояние и прекращения огня без всяких условий Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик добавил, что урегулирование конфликта должно вестись на основе диалога и соблюдения международного права. Макрон заметил, что Париж сделает все необходимое, чтобы добиться быстрого завершения конфликта. Он добавил, что удары со стороны Азербайджана, которые были зафиксированы в воскресенье, не имеют оправдания.

Макрон: Отсутствие диалога между Европой и Россией по вопросам разоружения - ошибка.

Видео: Youtube/Élysée