Макрон: Отсутствие диалога между Европой и Россией по вопросам разоружения - ошибка

Лидер Франции рассказал, что ЕС не должен передавать ответственность НАТО по данному вопросу.

Эмманюэль Макрон назвал ошибкой отсутствие диалога между Европой и Россией по вопросам разоружения. Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с латвийским премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Политик уверен, что данный вопрос следует решать самостоятельно ЕС, а не делегировать его НАТО.

Прежде мы делегировали структурирование наших отношений с Россией НАТО. Сейчас мы подошли к такому моменту, когда сами должны укреплять эти отношения Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик уточнил, что это не значит, что Европе следует отказаться от трансатлантических связей. Однако региону необходимо самостоятельно продвигаться в отношениях с РФ.

Макрон раскритиковал заявление Турции по Карабаху.

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