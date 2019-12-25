Макрон раскритиковал заявление Турции по Карабаху

Глава Франции обеспокоен заявлением Анкары по ситуации с Нагорным Карабахом.

Эмманюэль Макрон раскритиковал заявление Турции по Нагорному Карабаху. Президент ФРанции выступил с заявлением в рамках пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что ранее Анкара говорила о том, что окажет Азербайджану военную поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Анкара готова отправить в регион конфликта любую помощь, как только получит соответствующий запрос от Баку.

Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности.