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Макрон раскритиковал заявление Турции по Карабаху
Сегодня, 11:10
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lesjasap

Макрон раскритиковал заявление Турции по Карабаху

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Глава Франции обеспокоен заявлением Анкары по ситуации с Нагорным Карабахом.

Эмманюэль Макрон раскритиковал заявление Турции по Нагорному Карабаху. Президент ФРанции выступил с заявлением в рамках пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге.

Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что ранее Анкара говорила о том, что окажет Азербайджану военную поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Анкара готова отправить в регион конфликта любую помощь, как только получит соответствующий запрос от Баку.

Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности.

Теги: нагорный карабах, турция, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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