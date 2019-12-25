Макрон снял маску, чтобы прокашляться во время выступления

Недавно политик вернулся из "красной зоны".

Эмманюэль Макрон снял медицинскую маску, чтобы прокашляться во время выступления. Соответствующий ролик опубликовал Twitter-аккаунт издания Ouest-France. В СМИ уточнили, что президенту Франции пришлось снять изделие с лица, чтобы унять приступ кашля, охвативший его во время речи. Во время мероприятия политик общался со студентами профессионального лицея по подготовке авиационных специалистов.

Я что-то вдохнул и закашлялся, поэтому решил сменить маску на более легкую Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что накануне французский лидер вернулся из "красной зоны". Он уже сделал тест на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным. После кашля президент попил воды и сменил маску на более легкую.

Макрон призвал к скорейшему формированию правительства Ливана.