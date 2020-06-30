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Макрон снова вступил в должность президента Франции

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Торжественная церемония инаугурации прошла в субботу, 7 мая, в Елисейском дворце.

Утром субботы, 7 мая, заново избранный президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства еще на 5 лет. Трансляцию торжественной церемонии в  Елисейском дворце передавал телеканал BFMTV.

Избранным лидером республики Макрона объявил глава французского Конституционного совета Лоран Фабиус, оглася перед этим итоги прошедших выборов.

В завершение церемонии президента объявили великим магистром ордена Почетного легиона. Таким образом, официально начался второй срок его правления. 

Ранее мы сообщили о том, что Франция увеличит помощь Украине до €2 млрд.

Видео: YouTube / BFMTV

Теги: политика, президент франции эмманюэль макрон, франция
Категории: Видео, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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