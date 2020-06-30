Макрон снова вступил в должность президента Франции

Торжественная церемония инаугурации прошла в субботу, 7 мая, в Елисейском дворце.

Утром субботы, 7 мая, заново избранный президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства еще на 5 лет. Трансляцию торжественной церемонии в Елисейском дворце передавал телеканал BFMTV.



Избранным лидером республики Макрона объявил глава французского Конституционного совета Лоран Фабиус, оглася перед этим итоги прошедших выборов.



В завершение церемонии президента объявили великим магистром ордена Почетного легиона. Таким образом, официально начался второй срок его правления.

Ранее мы сообщили о том, что Франция увеличит помощь Украине до €2 млрд.

Видео: YouTube / BFMTV