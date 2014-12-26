Макрон победил на выборах во Франции с 58,55% голосов

Президент Франции одержал победу над оппоненткой из правой партии на выборах нового лидера страны.

Эмманюэль Макрон победил на выборах во Франции с 58,55 процента голосов. Соответствующее заявление сделали представители местных правоохранительных органов по результатам подсчета 100% голосов избирателей. Лидером президентской гонки во втором туре стал действующий глава государства. Его оппонентка, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает только 41,45 процента поддержки населения.

Оппозиционный политик уже признала поражение. Ле Пен пообещала французам продолжить честно выполнять свои обязательства перед нацией. В частности, женщина что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент.

Напомним, что голосование на президентских выборах завершилось в 20 часов вечера 24 апреля (в 21 час по времени Москвы). В голосовании могли принять участие 49 миллионов человек. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования только 27 апреля.

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Фото: YouTube / Emmanuel Macron