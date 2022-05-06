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Франция увеличит помощь Украине до €2 млрд

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Президент сообщил о необходимости увеличить гуманитарную поддержку для граждан Украины.

Франция увеличит помощь Украине с €1,7 млрд до €2 млрд. Об этом рассказал президент Эмманюэль Макрон во время своего видеообращения, сделанного в рамках трансляции Донорской конференции, на которой собирались денежные средства в качестве гуманитарной помощи киевскому режиму.

В общей сложности в 2022 году Франция зарезервировала для помощи Украине €1,7 млрд. Сегодня я хочу сообщить, что Франция намерена увеличить свою поддержку до €2 млрд.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик заметил, что данное решение принято в связи с необходимостью увеличения объемов предоставления гуманитарной помощи мирному населению, а также ради восстановления украинских объектов инфраструктуры.

Донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд на помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera
 

Теги: гуманитарная помощь, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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