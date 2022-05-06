Франция увеличит помощь Украине до €2 млрд

Президент сообщил о необходимости увеличить гуманитарную поддержку для граждан Украины.

Франция увеличит помощь Украине с €1,7 млрд до €2 млрд. Об этом рассказал президент Эмманюэль Макрон во время своего видеообращения, сделанного в рамках трансляции Донорской конференции, на которой собирались денежные средства в качестве гуманитарной помощи киевскому режиму.

В общей сложности в 2022 году Франция зарезервировала для помощи Украине €1,7 млрд. Сегодня я хочу сообщить, что Франция намерена увеличить свою поддержку до €2 млрд. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик заметил, что данное решение принято в связи с необходимостью увеличения объемов предоставления гуманитарной помощи мирному населению, а также ради восстановления украинских объектов инфраструктуры.

Донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд на помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

