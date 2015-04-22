Донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд на помощь Украине

Матеуш Моравецкий рассказал о собранной сумме для гуманитарной помощи Киеву.

Донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд на гуманитарную помощь Украине. Речь идет о мероприятии, организованном на территории Варшавы местным правительством и властями Швеции. Сведения о собранных средствах огласил премьер-министр Матеуш Моравецкий в рамках заключительного слова.

Мы все вместе собрали $6,5 млрд. Это наше обязательство на сегодня…Проследим, чтобы эти средства как можно скорее попали на Украину. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник заметил, что указанная сумма еще может увеличиться, так как участники прослушали не все заявления в рамках мероприятия. В рамках события лидеры ООН, ВОЗ, ЕК и Европейского совета пообещали киевскому режиму дальнейшую поддержку и выделение денежных средств из всевозможных фондов и НПО. Расходы необходимы также на восстановление страны.

ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

