ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро

Урсула фон дер Ляйен выступила на донорской конференции в Варшаве.

Евросоюз окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро. Соответствующей информацией во время выступления на донорской конференции в Варшаве, посвященной сбору денежных средств для киевского режима, поделилась лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Рада объявить о дополнительной гуманитарной помощи Украине от ЕС на 200 миллионов евро. Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба – это наша борьба. Мы с вами. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что Россия по приказу президента Владимира Путина начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля.

ООН рассчитывает собрать $2,25 млрд на помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

