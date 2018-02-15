ООН рассчитывает собрать $2,25 млрд на помощь Украине

Мартин Гриффитс оценил поддержку со стороны Всемирной организации Украины.

Организация Объединенных Наций ожидает, что призыв собрать 2,25 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине найдет отклик у мирового сообщества. Заместитель генерального секретаря Всемирной организации Мартин Гриффитс сделал соответствующее заявление во время проведения в Варшаве донорского мероприятия, посвященного сбору средств для поддержки Киева.

ООН и более 200 ее гуманитарных партнеров расширили масштабы программ и отправили дополнительный персонал в страну. Мы направили экстренные обращения с целью сбора $2,25 млрд. Надеемся получить поддержку. Мартин Гриффитс, замглавы ООН

Напомним, что Донорская конференция организована Польшей и Швецией в партнерстве с лидерами Евросовета и Еврокомиссией, при участии ООН. Политики намерены распределить денежные средства и расходы на реализацию неотложных гуманитарных потребностей украинцев.

ВОЗ поставила на Украину более 316 тонн медицинской помощи.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

