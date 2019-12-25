Макрон призвал "не пьянеть" от российской помощи для Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил факт того, что Россия и Китай приняли решение помочь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса в стране. Глава государства призвал "не пьянеть" от этого факта.
Президент возмутился, что в Италии данной помощи уделяют много внимания. Он напомнил, что Франция и Германия поставили в Италию два миллиона медицинских масок и десятки тысяч халатов. При этом Макрон признал, что этой помощи недостаточно и пообещал дальше поддерживать власти и народ Италии.
Ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза. Президент Франции уверен, что распространения пандемии сказывается на существовании ЕС. По словам политика, сейчас ставка делается на выживание европейского проекта. В частности, коронавирус угрожает основополагающему принципу Шенгенского соглашения - отсутствию границ.
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