Макрон призвал "не пьянеть" от российской помощи для Италии

Президент выступил в эфире телеканала France24.

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил факт того, что Россия и Китай приняли решение помочь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса в стране. Глава государства призвал "не пьянеть" от этого факта.

Президент возмутился, что в Италии данной помощи уделяют много внимания. Он напомнил, что Франция и Германия поставили в Италию два миллиона медицинских масок и десятки тысяч халатов. При этом Макрон признал, что этой помощи недостаточно и пообещал дальше поддерживать власти и народ Италии.

Ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза. Президент Франции уверен, что распространения пандемии сказывается на существовании ЕС. По словам политика, сейчас ставка делается на выживание европейского проекта. В частности, коронавирус угрожает основополагающему принципу Шенгенского соглашения - отсутствию границ.