Президент Франции видит угрозу для шенгенского соглашения.

Эмманюэль Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на дипломата. Президент Франции уверен, что распространения пандемии сказывается на существовании ЕС. По словам политика, сейчас ставка делается на выживание европейского проекта. В частности, коронавирус угрожает основополагающему принципу Шенгенского соглашения - отсутствию границ.

Мы сталкиваемся с риском смерти Шенгена прокомментировал Макрон

Напомним, что сейчас Франция является одним из основных очагов распространения коронавируса на территории Европы вместе с Италией, Германией, Испанией.

Из-за коронавируса разразился конфликт между лидером Франции и британским премьером.

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