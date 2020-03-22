Из-за коронавируса разразился конфликт между лидером Франции и британским премьером

После ультиматума Борис Джонсон ввел непопулярную меру в своей стране.

Как сообщила газета Liberation, президент Франции Эммануэль Макрон повлиял на решение премьера Великобритании Бориса Джонсона на закрытие баров, ресторанов и клубов. В ином случае французский лидер грозился закрыть границу Франции с Великобританией. Макрон был недоволен, как в Великобритании предпринимаются действия для сдерживания коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ Франции и европейских стран Шенгенского соглашения.

Видео: Youtube/Emmanuel Macron