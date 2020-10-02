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Макрон: более 300 сирийских исламистов переброшены в Нагорный Карабах

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Глава Франции рассказал, что боевики переброшены в регион конфликта через Турцию.

Эмманюэль Макрон заявил, что более 300 сирийских исламистов переброшены через Турцию в Нагорный Карабах. По словам французского политика, военные отправились в регион через турецкий Газиантеп. По данным Парижа, данной информацией также располагает и Москва. Об этом спикер заявил по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.

Я могу заявить, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик рассказал, что Франция продолжает находиться в тесном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией и США. Главы государств приняли решение обмениваться информацией о происходящем в Нагорном Карабахе и готовят совместные мирные инициативы.

Видео: European Commission

Теги: нагорный карабах, саммит ес, турция, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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