  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Макрон подтвердил участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе
Сегодня, 16:55
113
matveyvn

Макрон подтвердил участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе

0 0

Он считает это важным фактором.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, Франция располагает достоверной информацией по этому вопросу.

Согласно которой боевики джихадистских группировок покинули Сирию.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Он заявил, что они поехали в Нагорный Карабах. Макрон считает это важным фактором, который серьёзно осложняет ситуацию, поэтому её необходимо обсудить на переговорах с членами Евросоюза.

Ранее мы писали, что Макрон условился с Путиным и Трампом обмениваться данными по Карабаху.

Фото: pixabay.com

Теги: азерайджан, армения, макрон, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии