Он считает это важным фактором.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, Франция располагает достоверной информацией по этому вопросу.

Согласно которой боевики джихадистских группировок покинули Сирию. Эммануэль Макрон, президент Франции

Он заявил, что они поехали в Нагорный Карабах. Макрон считает это важным фактором, который серьёзно осложняет ситуацию, поэтому её необходимо обсудить на переговорах с членами Евросоюза.

Ранее мы писали, что Макрон условился с Путиным и Трампом обмениваться данными по Карабаху.

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