Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил участие боевиков из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Об этом пишут "РИА Новости".
По его словам, Франция располагает достоверной информацией по этому вопросу.
Согласно которой боевики джихадистских группировок покинули Сирию.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Он заявил, что они поехали в Нагорный Карабах. Макрон считает это важным фактором, который серьёзно осложняет ситуацию, поэтому её необходимо обсудить на переговорах с членами Евросоюза.
Ранее мы писали, что Макрон условился с Путиным и Трампом обмениваться данными по Карабаху.
Фото: pixabay.com
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