Макгрегор сломал ногу во время боя с Порье на турнире UFC

Поединок закончился в конце первого раунда.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор проиграл спортсмену из Соединенных Штатов Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264.

Их бой состоялся в Лас-Вегасе. Это была третья по счету их совместная баталия. Поединок закончился в первом раунде из-за травмы Макгрегора. Порье сломал ему левую ногу. Рефери принял решение остановить бой и позвать в октагон медиков.

Порье присудили победу техническим нокаутом. Американец завоевал право сразиться за чемпионский пояс в легком весе, которым владеет спортсмен из Бразилии Чарльз Оливейра.

Первый бой Порье и Макгрегора прошел осенью 2014 года. Он закончился победой второго. Реванш состоялся зимой 2021 года, однако, тогда Порье уже взял верх над своим оппонентом.

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Видео: Twitter/UFCEurope