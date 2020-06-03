Макгрегор попытался ударить Порье на встрече перед боем

Соперники обменялись любезностями перед толпой фанатов в Лас-Вегасе в пятницу, 9 июля.
В конце разговора Макгрегор попытался ударить Порье, однако не дотянулся.
Главный бой лета состоится в это воскресенье, 11 июля. Это уже третий поединок Конора Макгрегора против Дастина Порье, который должен завершить легендарное противостояние бойцов.
Турнира UFC 264, который возглавит поединок между Макгрегором и Порье, начнется 11 июля в 5:00 мск.
В начале июля россиянин Абдул-Рахман Дудаев победил бразильца Франциско Де Лима Масиеля в главном бою турнира ACA 125.
Видео: UFC Russia / YouTube
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