Макгрегор попытался ударить Порье на встрече перед боем

Бойцы MMA Конор Макгрегор и Дастин Порье провели так называемую дуэль взглядов перед турниром.

Соперники обменялись любезностями перед толпой фанатов в Лас-Вегасе в пятницу, 9 июля.

В конце разговора Макгрегор попытался ударить Порье, однако не дотянулся.



Главный бой лета состоится в это воскресенье, 11 июля. Это уже третий поединок Конора Макгрегора против Дастина Порье, который должен завершить легендарное противостояние бойцов.

Турнира UFC 264, который возглавит поединок между Макгрегором и Порье, начнется 11 июля в 5:00 мск.

В начале июля россиянин Абдул-Рахман Дудаев победил бразильца Франциско Де Лима Масиеля в главном бою турнира ACA 125.

Видео: UFC Russia / YouTube