Экс-чемпион UFC оценил шансы Гэтжи в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в интервью YouTube-каналу theScoreMMA поделился мнением о шансах Джастина Гэтжи в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, который должен пройти в сентябре 2020 года. По его итогам будет назван обладатель пояса в легкой весовой категории.

Джастин сильный борец, у которого хороший послужной список. Но то, как борется Нурмагомедов — это совсем другое дело. Тут не университетская борьба, и если Гэтжи сумеет удержаться вдали от сетки, Хабибу будет очень непросто повалить его в партер. Но если Хабиб прижмет его к сетке, то сделает все, что обычно делает со своими оппонентами. В центре октагона Гэтжи создаст ему проблемы. Дастин Порье, боец UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с Нурмагомедовым.

Видео: YouTube / theScoreMMA