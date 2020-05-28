Гэтжи рассказал, как будет действовать в бою с Нурмагомедовым

Их встреча должна состояться в сентябре 2020 года.

Обладатель временного титула UFC в легком весе Джастин Гэтжи в интервью YouTube-каналу PowerfulJRE рассказал о планах на бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Гэтжи отметил, что в бою с россиянином будет очень важна работа ног. Он также вспомнил про недавний поединок с Тони Фергюсоном, когда его оппонент не мог сократить дистанцию.

Мне очень важно держать дистанцию, на которой ему будет некомфортно. Я больше не бью ногами выше колена. А в голени столько нервов! Стоит мне ударить Хабиба по голени четыре раза - и все, ему уже нехорошо. Джастин Гэтжи, боец UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее экс-чемпион UFC Даниэль Кормье назвал Джастина Гэтжи королевой бала на выпускном.

Видео: YouTube / PowerfulJRE