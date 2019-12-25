Экс-чемпион UFC назвал Гэтжи королевой бала на выпускном

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэль Кормье в интервью телеканалу EPSN поделился мнением об американском бойце Джастине Гэтжи.
Сейчас Гэтжи — это королева бала на выпускном. Все хотят оказаться рядом с ним. Даже Конор Макгрегор произносит его имя. Джастина игнорировали, а теперь он хочет поступать так же.
Даниэль Кормье, боец UFC
Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя.
Ранее Джастин Гэтжи рассказал о планах после боя с Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: VK / @ufc
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