Гэтжи рассказал о планах после боя с Нурмагомедовым

Он уже выбрал себе будущего соперника.

Обладатель временного титула UFC в легком весе Джастин Гэтжи в интервью телеканалу ESPN рассказал о будущих поединках.

Бой с Хабибом – это бой, который я заработал и заслужил. Для меня это единственный бой прямо сейчас. Но когда я побью Хабиба, мне хотелось бы драться с Конором Макгрегором и заработать на этом деньги. Джастин Гэтжи, боец UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Джастин Гэтжи поддержал отца Хабиба Нурмагомедова, который находится на лечении в военном клиническом госпитале Москвы.

Фото: VK / @ufc