Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова

Обладатель временного титула UFC в легком весе Джастин Гэтжи в своем Twitter-аккаунте написал слова поддержки в адрес отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Отправляю все положительные частицы Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление.
Джастин Гэтжи, боец UFC
Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным издания "Спорт-Экспресс", Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.
Ранее мы писали, что Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.
Фото: VK / @ufc, Twitter / @Justin_Gaethje
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