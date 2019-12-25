Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова

Недавно Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.

Обладатель временного титула UFC в легком весе Джастин Гэтжи в своем Twitter-аккаунте написал слова поддержки в адрес отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Отправляю все положительные частицы Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление. Джастин Гэтжи, боец UFC

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным издания "Спорт-Экспресс", Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее мы писали, что Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце.

Фото: VK / @ufc, Twitter / @Justin_Gaethje