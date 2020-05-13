Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в госпитале

Многие дагестанские бойцы в своих соцсетях выложили фотографии с Абдулманапом.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, 57-летний мужчина впал в кому. Известно, что изначально отца Хабиба госпитализирован в Дагестане. Однако позже его перевезли в срочном порядке в Москву. Источники утверждают, что на родине Нурмагомедова-старшего лечили неправильно, поэтому появились осложнения. В настоящий момент Нурмагомедов-старший находится в военном клиническом госпитале в Москве. Медики подозревают у него пневмонию.

Отметим, что в Instagram дагестанские бойцы публикуют фотографии с Абдулманапом и молятся о его выздоровление.

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Видео:Василий Уткин/YouTube