Отмечается, что эпизод с избиением водителя Виталия Соловчука приговор Мосгорсуда содержит существенные противоречия.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева. Об этом сообщается в пресс-службе кассационного суда.

Отмечается, что эпизод с избиением водителя Виталия Соловчука приговор Мосгорсуда содержит существенные противоречия.

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. Они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы. Мамаев продолжает карьеру в "Ростове", Кокорин выступает на правах аренды в составе "Сочи".

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Видео:Telegram / HUE