Отец Нурмагомедова перенес операцию на сердце

Он находится на лечении в военном клиническом госпитале Москвы.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце. Об этом сообщил спортивный комментатор Рамазан Рабаданов в интервью РБК.

Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. Видимо, осложнение на фоне пневмонии. Пока нет никаких данных, в каком он состоянии. Никто не знает, что у него было. Рамазан Рабаданов, спортивный комментатор

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным издания "Спорт-Экспресс", Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее мы писали, что президент UFC Дэйна Уайт поддержал отца Хабиба Нурмагомедова.

Фото: ru.ufc.com