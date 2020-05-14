Президент UFC поддержал отца Нурмагомедова

Он считает его настоящим мастером боевых искусств.

Президент UFC Дэйна Уайт в своем Twitter-аккаунте написал слова поддержки в адрес отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов – это настоящий мастер боевых искусств, который живет гордость, честью и уважением. Он привил те же ценности в раннем возрасте своему сыну и всегда был с ним на протяжении всей его карьеры. Знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Дэйна Уайт, президент UFC

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в военном клиническом госпитале. По данным издания "Спорт-Экспресс", Абдулманал Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву.

Ранее стало известно, что ирландский боец Конор Макгрегор молится за выздоровление отца Хабиба Нурмагомедова.

Видео: YouTube / Василий Уткин, MMAWeekly.com, UFC - Ultimate Fighting Championship