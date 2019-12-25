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Макгрегор поддержал отца Нурмагомедова
Сегодня, 9:00
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Макгрегор поддержал отца Нурмагомедова

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Он находится в тяжелом состоянии в госпитале.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте опубликовал новый пост, в котором поддержал отца Хабиба Нурмагомедова.

Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Это человек, создавший больше чемпионов мира по единоборствам, чем мы знаем. Настоящий гений боевых искусств. С сожалением узнал об этом сегодня. Молюсь за всю семью Нурмагомедовых.

Конор Макгрегор, боец UFC

Напомним, 13 мая стало известно о том, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале. По данным издания "Спорт-Экспресс", Абдулманал Нурмагомедов впал в кому. Его перевезли в срочном порядке из Дагестана в Москву. Он находится в военном клиническом госпитале.

Ранее президент UFC сообщил о новых сроках проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Фото: VK / @ufc

Теги: ufc, конор макгрегор, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

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