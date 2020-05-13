Президент UFC заявил, что Нурмагомедов будет драться с Гэтжи в сентябре

Ранее была информация о проведении боя летом.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу Sportsnet сообщил о новых сроках проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи за звание чемпиона в легком весе.

Я разговаривал с Хабибом, он сказал мне, что будет готов биться в сентябре. Знаю, что буквально недавно сам говорил про бой летом. Мне показалось, что Хабиб готов к этому, но все же он имел ввиду сентябрь. Дэйна Уайт, президент UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Дэйна Уайт заявил, что поединок состоится летом на Бойцовском острове.

Видео: YouTube / ESPN, MMAWeekly.com, UFC - Ultimate Fighting Championship