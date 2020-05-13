Президент UFC сообщил, где и когда пройдет бой Нурмагомедова и Гэтжи

По его итогам определится чемпион в легком весе.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN сообщил о планах провести поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи за звание чемпиона в легком весе.

Мы ждем, что Хабиб и Гэтжи подерутся летом. Не знаю, будет ли это первым турниром на Бойцовском острове, но поединок пройдет там. Только если ситуация в мире из-за коронавируса не нормализуется раньше, чем я думаю. Дэйна Уайт, президент UFC

Бойцовский остров - частная территория, которую должны открыть в июне. На нем организация планирует в будущем проводить свои турниры.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпиона мира в легком весе. Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Тони Фергюсон отстранен от боев на два месяца по медицинским показателям.

Видео: YouTube / MMAWeekly.com, UFC - Ultimate Fighting Championship