Фергюсон отстранен от боев на два месяца

У него был диагностирован перелом орбитальной кости.

Как сообщает портал MMA Junkie, американский боец Тони Фергюсон не сможет принимать участие в турнирах UFC в ближайшие два месяца.

На ивенте UFC 249, который прошел в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле, он проиграл Джастину Гэтжи поединок за титул временного чемпионат мира в легком весе (66-70 кг). У Фергюсона был диагностирован перелом орбитальной кости. По медицинским показателям его отстранили от боев на 60 дней.

Отметим, для Тони Фергюсона это поражение на турнирах UFC стало первым с 2012 года. Его победная серия составила 12 поединков.

Ранее действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Конора Макгрегора.

Видео: YouTube / UFC - Ultimate Fighting Championship