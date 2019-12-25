Нурмагомедов отреагировал на оскорбления Макгрегора

Он напомнил ирландцу о его поражении на турнире UFC 229.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Конора Макгрегора в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил ирландскому бойцу о поражении в очном поединке с ним.

Да, мы помним тебя. Ты был таким милым в ту ночь. Будь таким же, а не подделкой. Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в четвертом раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.

Ранее Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова "суетливой крысой".

Фото: VK / @ufc; Twitter / @TeamKhabib