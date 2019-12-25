Макгрегор назвал Нурмагомедова "суетливой крысой"

Ирландец снова раскритиковал действующего чемпиона UFC.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте опубликовал новый пост, в котором раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб, ты - абсолютное позорище. Суетливая, прячущаяся крыса, все как обычно. Как я уже говорил много раз. Это было заметно много раз. Было подтверждено то, что всегда было известно. Без комментариев. Позор реальных боев. Конор Макгрегор, боец UFC

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле прошел турнир UFC 249. Главным событием ивента стал поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за титул временного чемпионат мира в легком весе (66-70 кг). Гэтжи выиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Обладателем полноценного титула в легком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Тони Фергюсона после боя с Джастином Гэтжи диагностирован перелом орбитальной кости.

Фото: VK / @ufc; Twitter / @TheNotoriousMMA