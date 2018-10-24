У Тони Фергюсона после боя с Гэтжи диагностирован перелом орбитальной кости

Американца прооперировали после боя в рамках турнира UFC 249.

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон получил травму после боя с Джастином Гэтжи. По данным портала Yahoo! Sports со ссылкой на президента UFC Дану Уайта, боец получил перелом орбитальной кости, он был госпитализирован после мероприятия.

Позже в своем Instagram-аккаунте боец опубликовал видео, где он танцует в своей палате. На кадрах видно, что боец идет на поправку.

Отметим, nитул временного чемпиона мира в легком весе (66-70 кг) по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) неожиданно завоевал Джастин Гэтжи, победивший Тони Фергюсона. Победа была одержана в пятом раунде. Битва двух спортсменов стала главным событием турнира UFC 249. Поединок прошел при пустых трибунах в американском Джексонвилле. Гэтжи стал будущим соперником Хабиба Нурмагомедова.

Видео: Instagram / tonyfergusonxt