Нурмагомедов узнал имя своего следующего соперника

Поединок Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона стал главным событием турнира UFC 249.

Титул временного чемпиона мира в легком весе (66-70 кг) по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) неожиданно завоевал Джастин Гэтжи, победивший Тони Фергюсона. Битва двух спортсменов стала главным событием турнира UFC 249. Поединок прошел при пустых трибунах в американском Джексонвилле.

Турнир был изменен по причине пандемии коронавируса – в апреле планировалась встреча Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, но битва сорвалась уже в пятый раз. После этого встречу решили переформатировать в бой за титул временного чемпиона мира.

Гэтжи выиграл в 5-м раунде боя техническим нокаутом в пятом раунде. Обладателем полноценного титула в легком весе является Нурмагомедов. Боец отреагировал в соцсетях на неожиданную победу Гэтжи, похвалив бойца. Победитель боя, в свою очередь, демонстративно отбросил временный титул и заявил о готовности выйти в октагон против россиянина.

Ранее мы сообщали о том, что президент UFC Дана Уайт взял на себя вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона.

Видео: UFC Russia / YouTube