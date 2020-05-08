Президент UFC взял на себя вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона

Вместо российского бойца на турнире UFC выступит Джастин Гэтжи.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью телекомпании BT Sport прокомментировал отмену боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Люди обвиняли Хабиба в том, что он застрял в России, но он говорил правду. Никто из нас не мог предвидеть то, что случилось из-за эпидемии коронавируса. Мы все ошиблись, приняв плохие решения, и я тоже беру ответственность за это. Дэйна Уайт, президент UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него выступит Джастин Гэтжи. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее Джастин Гэжти заявил, что Хабиб Нурмагомедов слабее Тони Фергюсона.

Видео: YouTube / BT Sport , UFC Russia, UFC - Ultimate Fighting Championship