Гэтжи считает, что Нурмагомедов слабее Фергюсона

Он уверен, что легко бы справился с российским бойцом.

Американский боец Джастин Гэтжи в интервью порталу MMAFighting сравнил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и своего будущего соперника в рамках турнира UFC 249 Тони Фергюсона.

Вы знаете, что Хабиб будет вас сбивать с толку и попытается толкнуть к забору. В противном случае, он будет наносить удары в середине октагона. Его головоломка мне уже известна, а как победить Тони? Я не знаю, но собираюсь это выяснить. Джастин Гэтжи, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него выступит Джастин Гэтжи. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее Тони Фергюсон сравнил Хабиба Нурмагомедова с собакой.

Видео: YouTube / UFC Russia, ESPN MMA, UFC - Ultimate Fighting Championship