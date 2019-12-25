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Фергюсон сравнил Нурмагомедова с собакой
Сегодня, 9:11
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Фергюсон сравнил Нурмагомедова с собакой

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Он обвинил чемпиона UFC в том, что тот не захотел с ним драться.

Американский боец Тони Фергюсон в интервью порталу MMAFighting поделился мнением о несостоявшемся поединке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Хабиб не захотел драться, он убежал, словно собака с поджатым хвостом. Это также касается Конора Макгрегора. Они говорили, что я должен быть следующим, но где они? Находятся дома на карантине, а мы здесь сокрушаем его.

Тони Фергюсон, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него выступит Джастин Гэтжи. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов вернуться на ринг.

Фото: gettyimages.com

Теги: ufc, тони фергюсон, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

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