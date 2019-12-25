Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов вернуться на ринг

По его словам, это может произойти летом.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий на официальной странице портала ESPN MMA в Instagram. Он сообщил, когда будет готов провести следующий поединок.

Я могу драться в любое время. Рамадан (месяц обязательного поста для мусульман - прим.) закончится 23 мая. В июле я буду готов. Хватит говорить обо мне. Сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я разобью их всех. Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него выступит Джастин Гэтжи. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру в UFC.

Фото: VK / @ufc, Instagram / @espnmma